Écrire son récit de vie À la Maison des associations 94 rue du Sanitas 37000 Tours Tours, 18 septembre 2023 18:30, Tours.

Écrire son récit de vie À la Maison des associations 94 rue du Sanitas 37000 Tours Tours Lundi 18 septembre, 18h30

Un atelier mensuel suivi sur une année pour se lancer dans l’écriture de son histoire personnelle ou celle de sa famille. Lundi 18 septembre, 18h30 1

https://www.helloasso.com/associations/association-les-cris-de-l-ecrit/evenements/ecriture-son-recit-de-vie-2023-2024

Un atelier mensuel suivi sur une année pour se lancer dans l’écriture de son histoire personnelle ou celle de sa famille.

Quand ?

Une séance par mois des lundis de 18h30 à 21h

1ère séance découverte :

lundi 18 septembre 2023 (essai gratuit & inscription à l’issue de l’atelier pour le cycle complet)

Les dates suivantes :

les lundis 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2023, 15 janvier, 12 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai & 17 juin 2024

Comment ?

• par la recherche de ce qui fait sens pour chacun en identifiant pour qui on écrit

• une progression d’une séance à l’autre pour enrichir son projet

• avec un groupe de participants stimulant et soutenant, dans le respect de la confidentialité

• des pistes d’écriture multiples pour stimuler la créativité

• avec un travail à la carte pour donner un cadre à chaque récit

• l’accompagnement par une professionnelle expérimentée

Tarifs

315 € le cycle complet de 10 ateliers de 2h30 + adhésion à l’association Les cris de l’écrit 10 €

Inscription :

www.helloasso.com/associations/ association-les-cris-de-l-ecrit

Avec qui ?

Marie Remande anime des ateliers sur les récits de vie depuis plusieurs années. Elle a co-créé en 2016 la formule « Ecriture et histoire de familles » avec Léa de Raemy, spécialiste de l’analyse transgénérationelle.

« Écriveilleuse » et auteure, formée par Pascal Perrat, « l’écrit voir », à l’animation d’ateliers d’écriture, elle aime passionnément les mots, la poésie et permettre aux personnes d’accoucher de leurs biographies.

Contact

06 07 46 18 58

lescrisdelecrit@gmail.com

http://marieremande.fr

Facebook : les cris de l’écrit

Instagram : marieremande

À la Maison des associations 94 rue du Sanitas 37000 Tours 94, rue du Sanitas 37000 Tours Sanitas Tours 37000 Indre-et-Loire

À la Maison des associations 94 rue du Sanitas 37000 Tours 94, rue du Sanitas 37000 Tours Sanitas Tours 37000 Indre-et-Loire