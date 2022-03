VENEZ DECOUVRIR LA BOULE DE FORT 85, rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

VENEZ DECOUVRIR LA BOULE DE FORT 85, rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS, 2 avril 2022 14:30, Tours. Samedi 2 avril, 14h30 Sur place Entrée libre soleillevant37@orange.fr, 06 75 37 85 59 Découverte et initiation à la boule de fort Le “SOLEIL LEVANT”, derniére société de boule de fort à Tours, un loisir du patrimoine ligérien, vous invite à une journée d’initiation le samedi 2 Avril de 14h à 18h.

Avec l’aide de nos sociétaires, vous pourrez pousser cette boule capricieuse mais combien attachante, dans une ambiance amicale.

Par votre curiosité et votre présence, nous ferons vivre cette technique ancestrale du Val de Loire. Bienvenue à toutes et à tous Gratuit et prêt du matériel

