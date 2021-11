Tours 85, rue d'ESTIENNE D'ORVES 37000 TOURS Indre-et-Loire, Tours LE SOLEIL LEVANT – Découverte du jeu de boule de fort 85, rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

LE SOLEIL LEVANT – Découverte du jeu de boule de fort 85, rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS, 6 novembre 2021 14:30, Tours. Samedi 6 novembre, 14h30 Sur place Entrée libre Découverte et initiation à la boule de fort Venez découvrir ce sport du val de Loire inscrit au patrimoine immatériel dans la derniére salle existant à Tours. Vous pourrez assister à des présentations et vous initier si vous le souhaitez. Nous vous préterons le matériel nécessaire.

Entrée libre, de 14h30 à 18h30, les premiers samedi de chaque mois

