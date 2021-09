Tours 85, rue d'ESTIENNE D'ORVES 37000 TOURS Indre-et-Loire, Tours Découverte et initiation Boule de fort au Cercle Le Soleil Levant 85, rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Découverte et initiation Boule de fort au Cercle Le Soleil Levant 85, rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS, 2 octobre 2021 14:30, Tours. Samedi 2 octobre, 14h30 Sur place Entrée libre Découverte et initiation à la boule de fort Comme tous les premeiers samedi de chaque mois, nous ouvrons notre salle aux personnes souhaitant découvrir ce jeu inscrit à l’inventaire du patrimoine immatériel.

Le Soleil Levant est la derniére salle en activité à Tours.

Vous pourrez découvrir comment cela se pratique et si vous le souhaitez nous vous préterons le matériel nécessaire pour pousser quelques boules et vous initier.

L’entrée est libre et gratuite.

Pass sanitaire obligatoire. 85, rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS 85 rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS 37000 Tours BEAUJARDIN Indre-et-Loire samedi 2 octobre – 14h30 à 18h30

Détails Heure : 14:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu 85, rue d'ESTIENNE D'ORVES 37000 TOURS Adresse 85 rue d'ESTIENNE D'ORVES 37000 TOURS Ville Tours lieuville 85, rue d'ESTIENNE D'ORVES 37000 TOURS Tours