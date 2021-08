Tours 85, rue d'ESTIENNE D'ORVES 37000 TOURS Indre-et-Loire, Tours Découverte et initiation Boule de fort au Cercle Le Soleil Levant 85, rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Découverte et initiation Boule de fort au Cercle Le Soleil Levant 85, rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS, 4 septembre 2021 14:30, Tours. Samedi 4 septembre, 14h30 Sur place Entrée libre Découverte et initiation à la boule de fort Tous les aprés-midi des premiers samedi de chaque mois, le dernier cercle de boule de fort de Tours vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir ce jeu du val de Loire inscrit au patrimoine immatériel.

Si vous le souhaitez, nous vous préterons le matériel nécessaire pour vous initier.

Entrée libre de 14h30 à 19h00.

