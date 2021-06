Indre-et-Loire, Tours Découverte et initiation Boule de fort au Cercle Le Soleil Levant 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Découverte et initiation Boule de fort au Cercle Le Soleil Levant 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS, 3 juillet 2021 14:00-3 juillet 2021 19:00, . 3 juillet – 1 août Entrée libre soleillevant37@orange.fr Découverte et initiation à la boule de fort A compter du Samedi 3 Juillet, la salle sera ouverte aux visiteurs de 14h à 19h les 1ers samedi de chaque mois pour vous permettre de découvrir ou vous initier à ce jeu traditionnel du val de loire inscrit au patrimoine culturel immatériel.

Le matériel nécessaire vous sera prété. 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS 85 rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS 37000 Tours Beaujardin Indre-et-Loire samedi 3 juillet – 14h00 à 19h00

lundi 26 juillet – 14h30 à 19h00

mardi 27 juillet – 14h30 à 19h00

mercredi 28 juillet – 14h30 à 19h00

jeudi 29 juillet – 14h30 à 19h00

vendredi 30 juillet – 14h30 à 19h00

samedi 31 juillet – 14h30 à 19h00

dimanche 1er août – 14h30 à 19h00

