Découverte Boule de fort – Le Soleil Levant – Tours 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Découverte Boule de fort – Le Soleil Levant – Tours 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS, 5 octobre 2019 14:00, Tours. Samedi 5 octobre 2019, 14h00 Sur place Entrée libre Démonstration et intiation possible Portes ouvertes samedi 5 octobre et tous les 1ers samedis de chaque mois. Venez nous rencontrer pour découvrir ou vous initier au jeu de boule de fort de 14h à 16h Les sociétaires vous présenterons leur jeu inscrit au patrimoine immatériel de la vallée de la Loire. Ouvert à toutes et à tous Prêt du matériel si vous voulez vous initier 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS 85 rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS 37000 Tours Beaujardin Indre-et-Loire samedi 5 octobre 2019 – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu 85 rue d'Estienne d'ORVES 37000 TOURS Adresse 85 rue d'ESTIENNE D'ORVES 37000 TOURS Ville Tours lieuville 85 rue d'Estienne d'ORVES 37000 TOURS Tours Departement Indre-et-Loire

85 rue d'Estienne d'ORVES 37000 TOURS Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Découverte Boule de fort – Le Soleil Levant – Tours 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS 2019-10-05 was last modified: by Découverte Boule de fort – Le Soleil Levant – Tours 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS 85 rue d'Estienne d'ORVES 37000 TOURS 5 octobre 2019 14:00 85 rue d'Estienne d'ORVES 37000 TOURS Tours Tours

Tours Indre-et-Loire