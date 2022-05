Boule de fort – Tours – Initiation 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Boule de fort – Tours – Initiation 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS, 4 janvier 2020 14:00, Tours. Samedi 4 janvier 2020, 14h00 Sur place Entrée libre 06 58 23 34 83 Initiation à la boule de fort à Tours Venez découvrir ou vous initier à la boule de fort dans la derniére association de Tours “Le soleil levant”. Le samedi 4 janvier de 14h à 18h. Vous pourrez, si vous le souhaitez, pousser cette boule et découvrir ce jeu de stratégie qui fait partie du patrimoine ligérien. Vous serez accueillis par des sociétaires qui vous guideront dans cette découverte en vous prétant le matériel nécessaire. 85 rue d’Estienne d’ORVES 37000 TOURS 85 rue d’ESTIENNE D’ORVES 37000 TOURS 37000 Tours Beaujardin Indre-et-Loire samedi 4 janvier 2020 – 14h00 à 18h00

