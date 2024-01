Festival de Cinéma Italien : Viva Il Cinema Tours, mercredi 21 février 2024.

Début : 2024-02-21

fin : 2024-02-25

Nous relevons le défi de cette pandémie qui empoisonne nos relations sociales et la vie culturelle : nous vous proposons une nouvelle édition fidèle à son format habituel avec une programmation qui mêle fictions et documentaires, drames et comédies.

Dans une compétition ouverte aux premiers et seconds longs métrages pour l’attribution du Prix Viva il cinema! et du Prix Public Jeune, cinq réalisateurs seront présents pour accompagner leurs films qui, ancrés dans une réalité régionale, ouvrent des voies nouvelles pour le cinéma de demain.

Deux cinéastes de réputation internationale ont répondu à notre invitation. Le Prix de la Ville de Tours sera décerné à l’un d’entre eux.

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



