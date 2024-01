Vernissage de l’exposition « Sortir le travail de sa nuit » Tours, jeudi 15 février 2024.

Vernissage de l’exposition « Sortir le travail de sa nuit » Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-02-15 18:00:00

fin : 2024-02-15 20:00:00

L’exposition « Sortir le travail de sa nuit », entend ouvrir la réflexion sur le travail invisible à différentes sphères d’activités et horizons géographiques. Elle explore cette notion sous différents angles, à travers le travail des femmes et du care (soin), les échanges mondialisés où se croisent les mouvements des marchandises et la migration des êtres, ou encore le travail numérique dématérialisé et ses nouvelles formes d’exploitation cachées.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



