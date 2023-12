FORMATION DATA ANALYST Tours FORMATION DATA ANALYST Tours, 22 décembre 2023, . FORMATION DATA ANALYST Vendredi 22 décembre, 10h00 Tours Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-22T10:00:00+01:00 – 2023-12-22T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-22T10:00:00+01:00 – 2023-12-22T12:00:00+01:00 Vous avez déjà des compétences en développement informatique? Ou vous avez déjà un parcours ou une appétence pour le traitement des données, les statistiques ? Alors la formation Data Analyst est peut-être faite pour vous ? Présentation de la formation et des débouchés.

Formation du 19.02.2024 au 04.11.2024

Financement REGION CENTRE VAL DE LOIRE ( 12 places financées). Tours 37200 Tours [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/198564 »}] Réunion d’information 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Tours Adresse 37200 Tours Lieu Ville Tours Latitude 47.367847 Longitude 0.676299 latitude longitude 47.367847;0.676299

Tours https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//