SPECTACLE ONEIROI « Traversée » Randonnai, 14 avril 2023 18:00, Tourouvre au Perche.

LE VENDREDI 14 avril À 18H aura lieu à l’Espace culturel de La Corne d’Or la sortie de résidence d’Alexandre Horiot, il présentera son spectacle ONEIROI « Traversée ». Vendredi 14 avril, 18h00 1

À PROPOS DE L’ARTISTE ALEXANDRE HORIOT

Alexandre Horiot a longtemps pratiqué un numéro de funambule en se maintenant en équilibre entre les arts et les sciences. Après avoir fait de l’ingénierie de l’informatique et de l’image, il se plonge à pieds joints dans le théâtre en 2019 en collaborant avec la metteure en scène Ornella Amanda en réalisant toutes les musiques et univers sonores de leurs spectacles, en direct sur scène. Depuis il poursuit son travail d’alchimie entre le son et l’image en mouvement.

LA COMPAGNIE ARTÈRE BRÛLE

Le travail d’Alexandre Horiot est porté par la Compagnie Artère Brûle qui questionne les points d’attaches entre la fiction et le réel afin de créer des images sensibles et instinctives en invitant les spectateurs dans des univers immersifs.

Randonnai Rue des Saulnier Randonnai Tourouvre au Perche 61190 Orne