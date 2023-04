Fête de la Saint Gilles Centre-ville, 2 septembre 2023, Tourouvre au Perche.

Organisé par le Comité des fêtes de Tourouvre.

Animations en centre ville .

Feu d’artifice, suivit d’un bal populaire.

Buvette et restauration sur place, fête foraine..

Samedi 2023-09-02 à 14:30:00 ; fin : 2023-09-03 . .

Centre-ville Place Juignet

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Meal on Saturday evening followed by the torchlight retreat and the fireworks

Animations in the city center on Sunday

Refreshment bar and catering on site

Organizado por el Comité des fêtes de Tourouvre.

Animación en el centro de la ciudad.

Fuegos artificiales, seguidos de un baile popular.

Bar y catering in situ, parque de atracciones.

Organisiert vom Festkomitee von Tourouvre.

Animationen im Stadtzentrum .

Feuerwerk, gefolgt von einem Volksball.

Getränke und Speisen vor Ort, Jahrmarkt.

