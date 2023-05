Fête de village LIGNEROLLES, 28 mai 2023, Tourouvre au Perche.

Fête de village organisée par Lignerolles animation avec vide-greniers/brocante.: 1€le mètre.

Animations : jeux, démonstration de GRS à 15h.

Buvette et restauration sur place.

Réservation possible : 06 71 86 62 63.

2023-05-28 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-28 19:00:00. .

LIGNEROLLES Le bourg

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Village festival organized by Lignerolles animation with garage sale/brocante: 1€ per meter.

Animations : games, demonstration of GRS at 3pm.

Refreshments and food on site.

Reservation possible: 06 71 86 62 63

Fiesta del pueblo organizada por Lignerolles animación con venta de garaje/brocante: 1?metro.

Animación: juegos, demostración de GRS a las 15h.

Refrescos y comida in situ.

Posibilidad de reserva: 06 71 86 62 63

Dorffest, organisiert von Lignerolles Animation, mit Flohmarkt und Brocante: 1?pro Meter.

Animationen: Spiele, Vorführung von GRS um 15 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort.

Reservierung möglich: 06 71 86 62 63

