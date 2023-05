Randonnée pédestre LA POTERIE AU PERCHE, 13 mai 2023, Tourouvre au Perche.

L’Association des Anciens élèves de Tourouvre organise une journée randonnées pédestre avec plusieurs circuits : 5, 8, 10 km. Pique-nique amené par chacun, participation de 5€ par personne pour l’apéritif. RDV à la mairie. Ouvert à tous..

2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

LA POTERIE AU PERCHE Mairie de la Poterie

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



The Association of Former Students of Tourouvre organizes a day of hiking with several circuits: 5, 8, 10 km. Picnic brought by everyone, participation of 5? per person for the aperitif. Meeting point at the town hall. Open to all.

La Asociación de Antiguos Alumnos de Tourouvre organiza una jornada de senderismo con varios circuitos: 5, 8, 10 km. Picnic traído por cada uno, participación de 5? por persona para el aperitivo. Punto de encuentro en el ayuntamiento. Abierto a todos.

Der Verein der ehemaligen Schüler von Tourouvre organisiert einen Wandertag mit mehreren Strecken: 5, 8 und 10 km. Jeder bringt ein Picknick mit, 5 ? pro Person für den Aperitif. Treffpunkt am Rathaus. Offen für alle.

Mise à jour le 2023-05-01 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme