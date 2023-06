Exposition d’Angélique BOISSIÈRE « Fais-moi l’amour » Espace Culturel – La Corne d’Or Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’Évènement: Orne

LE VENDREDI 23 juin À 18H aura lieu à l'Espace culturel de La Corne d'Or le vernissage de l'exposition issue de la résidence de l'artiste Angélique Boissière ainsi que la restitution des ateliers de pratique photographique menés par l'artiste avec les résidents de la Corne d'Or et des adhérents au Dispositif Vie sociale et partagée de l'ADAPEI 27 de Rugles. LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE

L’artiste sera en résidence à l’Espace culturel de la Corne d’Or durant 5 semaines du 22 mai au 23 juin.

L’exposition issue de sa résidence se tiendra au sein de l’Espace culturel du lundi 26 juin au 13 juillet 2023.

Pendant cette résidence, Angélique Boissière travaillera à la création de photographies en vue de son exposition sur le thème de l’amour. À l’issue de rencontres avec des couples ou amis volontaires parmi les résidents de La Corne d’Or (dits les Cordiants), elle se saisira de leur vision de l’amour, de l’intimité, des sentiments ou de la sensualité pour en faire des portraits photographiques.

Par ailleurs, elle proposera pendant deux semaines une série d'ateliers à deux groupes de Cordiants ainsi qu'à des personnes adhérentes au Dispositif vie sociale et partagée de l'ADAPEI 27 sur les thèmes des portraits, des émotions, du regard porté sur soi et sur les autres au travers l'expérimentation du médium photographique.

