LE VENDREDI 28 avril À 18H aura lieu à l’Espace culturel de La Corne d’Or la restitution des ateliers de pratique théâtrale avec les résidents de la Corne d’Or et des personnes de l’ASPEC de Mortagne-au-Perche menés par le Collectif 2222.

Restitution gratuite et ouverte à tous.

LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Les artistes seront en résidence à l’Espace culturel de la Corne d’Or durant 6 semaines entre janvier et mai 2023.

Pendant cette résidence, le Collectif 2222 proposera des ateliers autour de la pratique théâtrale au travers d’exercices et de la fabrication de marionnettes sur le thème de la violence verbale et non verbale.

Les artistes vont explorer les stéréotypes et archétypes sur les personnes en situation de handicap : en jouer, les inverser, renverser les normes acquises pour faire de la « validité la minorité ; faire une force de la personne en situation de handicap ; faire de la différence un trait super-héroïque.

Ils vont travailler sur l’absurde, décalage avec le burlesque, création de masques et de marionnettes pour la distanciation ; ouvrir le dialogue sur le vocabulaire : « valide », « handicapé ». Ils vont également proposer le langage de l’absurde favorisé par un travail sur le corps. Enfin, ils vont écrire le texte du spectacle en lien avec les résidents et les personnes de l’ASPEC.

Par ailleurs, le groupe Collectif 2222 travailleront durant cette résidence à une pièce de théâtre qu’ils proposeront au public le vendredi 12 mai à 20h.

L’ACTION CULTURELLE AVEC LES PUBLICS

Les ateliers s’adresseront à 14 résidents du Foyer de vie et de l’Accueil de jour de la Corne d’Or et à 4 personnes de l’ASPEC. L’ASPEC est une association située à Mortagne-au-Perche qui regroupe un ESAT, un Foyer d’hébergement, un MAS et un IME pour accueillir des personnes en situation de handicap en lien avec l’épilepsie et les cérébrolésions. Ils seront accompagnés par la médiatrice de l’Espace culturel et des accompagnants éducatifs.

Ces temps d’ateliers sont des temps de rencontres, d’échanges qui nourrissent l’artiste dans ses phases de création.

À PROPOS DU COLLECTIF 2222

Le Collectif 2222 est une compagnie de théâtre internationale et pluridisciplinaire. Il réunit des artistes du monde entier qui créent des OTNI (Objets Théâtraux Non Identifiés) à la croisée des chemins entre mime et théâtre gestuel, à la recherche du décalage, du rire et de la poésie. Les spectacles du Collectif traitent de sujets de société dans lesquels l’humour et le décalage permettent différents niveaux de lecture et une accessibilité de leurs spectacles à tous. Chaque rencontre ou expérience avec les « autres » en général, sont des opportunités pour le Collectif de s’approprier des mondes qu’il ne connaît pas forcément et qui lui permettent de composer pour et avec eux. Pour se faire, le Collectif utilise la chorégraphie, le traitement sonore, la musique, l’écriture textuelle et la marionnette.

