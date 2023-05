FÊTE ANNUELLE 2023- La Corne d’Or Association La Corne d’Or, 10 juin 2023 12:30, Tourouvre au Perche.

LE SAMEDI 10 juin À PARTIR DE 12H30 à 19H aura lieu à La Corne d’Or « La fête annuelle » de l’association. Samedi 10 juin, 12h30 1

FÊTE ANNUELLE

Chaque année l’association organise une fête pour rassembler les familles des résidents du foyer de vie et de l’accueil de jour, cette fête est ouverte à tous. Au programme : des animations festives avec une ambiance musicale et des stands de jeux et vente des réalisations des Cordiants. Possibilité de partager un repas sur réservation pour tout public !

Pour rappel, entrée libre à l’Assemblée générale qui aura lieu le matin de 10 h à 12h au Foyer de vie de La Corne d’Or.

Voici le programme :

• 10h-12h : Assemblée générale – foyer de vie

• 12h30-14h : repas partagé sur réservation :

o 10 € par adultes / 5 € par enfant

• 14h-16h30 : démonstration mosaïque – Espace Culturel, salle 1

• 14h-19h : animation festive et ambiance musicale / dance-floor / stands jeux en bois / vente de fleurs, céramiques et mosaïques / vente de gâteaux, crêpes, boissons / visite de l’Espace culturel et de son patchwork d’oeuvres.

Association La Corne d’Or rue des saulniers, 61190 randonnai,Tourouvre-au-perche Randonnai Tourouvre au Perche 61190 Orne