Répétition Collectif années 80 TOUROUVRE Tourouvre au Perche, jeudi 7 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 17:30:00

fin : 2024-03-07 20:00:00

2024 commence sur les chapeaux de roues pour les « Arts perchés, avec la création d’un « Collectif années 80 » ! On se retrouve à Tourouvre 4 à 5 fois par an pour chanter ensemble les plus grands tubes des années 80 arrangés pour plusieurs voix par Nicolas Leguet, qui sera notre chef de choeur. Et comme on est perchés, on rêve déjà d’un concert en 2025 !!! Appelez si vous voulez en savoir plus !

NICOLAS LEGUET est chanteur, chef de chœur et formateur vocal. Après avoir exploré notamment la polyphonie géorgienne comme chanteur, il travaille en groupe l’interprétation des chants traditionnels et d’autres répertoires de musiques actuelles. Pédagogue dans l’âme, il organise des stages où il enseigne les différentes possibilités de la voix, du geste et du rythme pour permettre aux chanteurs et chanteuses qu’il accompagne de véritablement incarner une parole.

TOUROUVRE Lieu dit La Haute Chesnaie

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie artsperches@gmail.com



