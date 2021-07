Paris Le Bab-Ilo Paris Touroumou Touroumou Le Bab-Ilo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans le cadre de l’hyperfestival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur – Paris XVIIIè. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatifs du 24 juillet au 8 août 2021 Touroumou Touroumou est une formation métissée. Tiphaine Deligne est Sory Papus Diabaté sont les deux compositeur fondateur de la formation qui peut prendre une dimension d’orchestre afrobeat. Le balafon est la base, la guitare, les percussions les mélodies Mandingue sont une douce charpente à l’inspiration puisée dans l’actualité et la vie des auteurs. avec Tiphaine Deligne (balafon) & Sory Papus Diabaté (guitare) + guest (Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations) Concerts -> Musiques du Monde Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

