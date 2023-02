TOUROPARC.ZOO – SAISON 2023 TOUROPARC, 3 juin 2023, ROMANECHE THORINS.

TOUROPARC.ZOO – SAISON 2023 TOUROPARC. Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 00:00 (2023-02-04 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Billet valable pour une visite les weekends de juin ou du 01/07 au 03/09/2023 selon calendrier d’ouverture du parc Lions, lémuriens, girafes mais aussi rhinocéros, hippopotames… ils sont tous là ! 600 animaux sur 12 hectares de nature, une harmonie qui accueille autant les mammifères que les oiseaux et reptiles. Après un tour du parc zoologique, place aux attractions pour le plaisir des petits mais aussi des plus grands. Monorail, tacos, bouées souterraines, accrobranche, carrousel et la rivière canadienne : de quoi passer un bon moment en famille et repartir avec de jolis souvenirs. Restez connectés car de nouvelles surprises sont au rendez-vous cette année mais chut on ne vous en dit pas plus… Enfin, pour une pause rafraîchissante, rien de tel que l’espace aquatique : chevauchez votre bouée ou foncez tête baissée dans les toboggans. Laissez-vous porter par les eaux pour terminer votre journée inoubliable. Avez-vous essayé la nouvelle aire de 36 jeux d’eau ? Hors bassin, pour s’amuser en toute tranquillité et sans danger

Votre billet est ici

TOUROPARC ROMANECHE THORINS 400 RUE DU PARC Sane-et-Loire

Billet valable pour une visite les weekends de juin ou du 01/07 au 03/09/2023 selon calendrier d’ouverture du parc

Lions, lémuriens, girafes mais aussi rhinocéros, hippopotames… ils sont tous là !

600 animaux sur 12 hectares de nature, une harmonie qui accueille autant les mammifères que les oiseaux et reptiles.

Après un tour du parc zoologique, place aux attractions pour le plaisir des petits mais aussi des plus grands. Monorail, tacos, bouées souterraines, accrobranche, carrousel et la rivière canadienne : de quoi passer un bon moment en famille et repartir avec de jolis souvenirs. Restez connectés car de nouvelles surprises sont au rendez-vous cette année mais chut on ne vous en dit pas plus…

Enfin, pour une pause rafraîchissante, rien de tel que l’espace aquatique : chevauchez votre bouée ou foncez tête baissée dans les toboggans. Laissez-vous porter par les eaux pour terminer votre journée inoubliable. Avez-vous essayé la nouvelle aire de 36 jeux d’eau ? Hors bassin, pour s’amuser en toute tranquillité et sans danger

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici