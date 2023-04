Concert de Three Birds Whisper au Kérosène Tournus 71 Le Kérosène, 22 avril 2023 20:30, Tournus.

Samedi 22 avril, 20h30

https://tbw.fr

Three Birds Whisper propose une musique captivante et multiculturelle, mélange de styles folk, psychédélique et rock.

Inspirés par des artistes tels que Nirvana, Thin Lizzy, Black Sabbath, John Garcia, Siklawa, Idir, Camaron de la Isla, Salif Keita, Bob Marley et Victor Tsoi.

TBW crée un son unique qui transporte les auditeurs dans un voyage musical à travers le temps et l’espace. Les paroles des chansons de TBW sont empreintes de poésie et d’engagement social.

Elles transmettent des visions du monde qui invitent à la réflexion et à la rébellion contre l’injustice. Les thèmes abordés, tels que la paix et l’amour, reflètent les convictions profondes du groupe.

En se laissant inspirer par des traditions musicales du monde entier, TBW crée une musique qui transcende les frontières et rassemble les gens.

Le Kérosène 3 avenue Gambetta 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire