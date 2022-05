Tournus et son abbaye Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Tournus et son abbaye Tournus, 12 juin 2022, Tournus. Tournus et son abbaye Place de l’abbaye Place de l’Abbaye Tournus

2022-06-12 – 2022-06-12 Place de l’abbaye Place de l’Abbaye

Tournus Saône-et-Loire Tournus La découverte de Tournus se fait à l’ombre de son abbaye millénaire. Cette abbaye est un chef d’œuvre de l’art roman, art représentatif de notre région. Depuis un millénaire, elle veille sur la ville. Aujourd’hui encore en activité, cette abbatiale respire la sérénité propre aux églises romanes. Cette visite vous fera découvrir les particularités de cet art, mais vous fera aussi comprendre la vie dans une abbaye au Moyen Age. Mais ce n’est pas tout… Tournus c’est aussi une ville avec un important patrimoine que nous découvrirons ensemble, avant de finir sur les bords de Saône autour d’un verre de vin de la région. Pour réserver, cliquez sur le lien ci-dessous:

https://www.billetweb.fr/decouverte-de-tournus-et-de-son-abbaye1 https://www.billetweb.fr/decouverte-de-tournus-et-de-son-abbaye1 La découverte de Tournus se fait à l’ombre de son abbaye millénaire. Cette abbaye est un chef d’œuvre de l’art roman, art représentatif de notre région. Depuis un millénaire, elle veille sur la ville. Aujourd’hui encore en activité, cette abbatiale respire la sérénité propre aux églises romanes. Cette visite vous fera découvrir les particularités de cet art, mais vous fera aussi comprendre la vie dans une abbaye au Moyen Age. Mais ce n’est pas tout… Tournus c’est aussi une ville avec un important patrimoine que nous découvrirons ensemble, avant de finir sur les bords de Saône autour d’un verre de vin de la région. Pour réserver, cliquez sur le lien ci-dessous:

https://www.billetweb.fr/decouverte-de-tournus-et-de-son-abbaye1 Place de l’abbaye Place de l’Abbaye Tournus

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Place de l'abbaye Place de l'Abbaye Ville Tournus lieuville Place de l'abbaye Place de l'Abbaye Tournus Departement Saône-et-Loire

Tournus Tournus Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Tournus et son abbaye Tournus 2022-06-12 was last modified: by Tournus et son abbaye Tournus Tournus 12 juin 2022 Saône-et-Loire Tournus

Tournus Saône-et-Loire