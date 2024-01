Thé dansant – Le Bal à Pierrot Karène Neuville Salle des Arcades Tournus, jeudi 8 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 14:00:00

fin : 2024-02-08 19:00:00

Vous cherchez à passer une après-midi agréable et animée ?

Rejoignez-nous tous les 2èmes jeudis du mois pour un Thé Dansant qui rend Hommage à Pierrot, fan d’accordéon, organisé par ses enfants (Marylène et Laurent) et Tandem Events France.

AU PROGRAMME :

13h00 – Ouverture des portes

14h00 – Thé Dansant avec Karine Neuville

16h30 Entracte

17h00 – Thé Dansant avec Karine Neuville

19h30 – Fin du Bal à Pierrot

BIOGRAPHIE :

karène Neuville est une jeune accordéoniste française de 22 ans qui commence à pratiquer l’accordéon à l’âge de 7 ans, à 14 ans on pouvait déjà la croiser dans différents bals musette et elle jouait déjà comme une professionnelle et elle n’a cessé d’évoluer pour devenir une championne d’accordéon… elle ambiance les thés dansants toutes les semaines, elle dépoussière l’accordéon avec son registre habituel valses, marches, paso-doble, et les danses en ligne comme le madison sans oublier des séries ayant trait au disco et le fameux yodel autrichien qu’elle nous chantera avec grand plaisir.

A 16 ans, elle fut propulsée star internationale le temps d’une journée, par un simple mail. Elle est invitée par David guetta après qu’ils aient vu des vidéos la concernant sur You tube, la cérémonie se passe au stade de France, elle est habillée en Karl Lagerfeld, maquillée, coiffée, elle prend place dans le rond central pour une cérémonie qui durera 13 minutes…

TARIF 13€ (hors boisson)

BILLETTERIES :

– Sur place à partir de 13h (si encore places disponibles)

Infoline 06 68 31 79 05

N’attendez plus, venez passer une après-midi conviviale et dansante dans une ambiance chaleureuse et festive !…

Salle des Arcades Rue du Pas Fleury

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@tournus-tourisme.com



