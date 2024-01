Permanence Ressourcerie Vernoux & St Péray – Tremplin insertion Tournon-sur-Rhône Étables, mardi 6 février 2024.

Permanence Ressourcerie Vernoux & St Péray – Tremplin insertion Venez rencontrer le Groupe Tremplin Insertion lors d'une permanence dans les locaux de l'agence France Travail de Tournon (ex pôle emploi) le mardi 6 février 2024 matin. Mardi 6 février, 09h00 Tournon-sur-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T09:00:00+01:00 – 2024-02-06T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T09:00:00+01:00 – 2024-02-06T12:00:00+01:00

Venez rencontrer le Groupe Tremplin Insertion lors d’une permanence dans les locaux de l’agence France Travail de Tournon (ex pôle emploi) le mardi 6 février 2024 matin.

Inscrivez-vous et présentez vous entre 9h et 12h : rencontre sur flux.

Faites le point avec une conseillère intervenant en Ressourcerie

Rencontre avec une conseillère du groupe : entretien individuel

Présentation des contrats d’insertion : cumul emploi et accompagnement

Présentation des différentes structures

Présentation des différents postes à pourvoir

Pour vous inscrire, vous devez être éligible au parcours d’insertion par l’activité économique : à vérifier auprès de votre conseiller

Tournon-sur-Rhône 07300 Tournon-sur-Rhône Étables Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

