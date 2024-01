Permanence Tremplin Service Tournon-sur-Rhône Étables, mardi 6 février 2024.

Permanence Tremplin Service Venez rencontrer le Groupe Tremplin Insertion lors d’une permanence dans les locaux de l’agence France Travail de Tournon (ex pôle emploi) le mardi 6 février 2024 matin. Mardi 6 février, 09h00 Tournon-sur-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T09:00:00+01:00 – 2024-02-06T12:00:00+01:00

Venez rencontrer le Groupe Tremplin Insertion lors d’une permanence dans les locaux de l’agence France Travail de Tournon (ex pôle emploi) le mardi 6 février 2024 matin.

Inscrivez-vous et présentez vous entre 9h et 12h rencontre sur flux.

Faites le point avec Mme LE GALL conseillère en insertion chez Tremplin Services

Rencontre avec une conseillère du groupe entretien individuel

Présentation des contrats d’insertion cumul emploi et accompagnement

Présentation des différents postes à pourvoir

Pour vous inscrire, vous devez être éligible au parcours d’insertion par l’activité économique à vérifier auprès de votre conseiller

