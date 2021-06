Charmes Charmes Charmes, Vosges TOURNOIS SPORTIFS Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

TOURNOIS SPORTIFS Charmes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Charmes.

2021-07-03 13:00:00 13:00:00 – 2021-07-03 18:30:00 18:30:00

Charmes Vosges Charmes Tournois de foot (- de 14 ans et + de 14 ans), découverte du homeball, structure gonflable de Volley, buvette.

Le tournois est payant pour les + de 14 ans (10 euros par équipes de 6).

Inscriptions et renseignements : 07 55 59 24 78

+33 7 55 59 24 78

