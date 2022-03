Tournois Rétro Gaming : tous les mardis, vos consos à gagner ! Le Drunken – A la bière Comme à la bière Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

LE RETRO DRUNKEN EST DE RETOUR ! ? ? ? ? ? ? Nous vous donnons rendez-vous au Drunken tous les mardis, à partir de 20h30, pour un tournois de Rétro Gaming ! Nes, Super Nintendo, Playstation, Game Boy, Atari, Neo Geo, Game Gear, Famicon, Mega Drive, Commodore 64… bref on va tout explorer cette année ? Chaque semaine, le jeu sera différent, et vous le choisirez en votant directement notre page Facebook. A GAGNER : Le vainqueur hebdomadaire se verra offrir ses consommations de la soirée ! ❤ L’inscription se fera à partir de 20h30 directement au bar. La borne d’arcade sera également mise à votre disposition gratuitement, comme d’habitude. RENDEZ-VOUS : A la bière comme à la bière – Le Drunken 19, rue Girard – Montreuil : à 10 mètres de la sortie Croix de Chavaux / sortie Marché Bar spécialisé en bières artisanales, cidres et vins naturels. Restauration sur place. Ouvert du mardi au samedi de 17h à 00h (samedi 16h/00h) [www.ledrunken.com](http://www.ledrunken.com) [www.alabierecommealabiere.com](http://www.alabierecommealabiere.com) BIG HOP ! ? ? ? ? ? ?

Entrée Libre

