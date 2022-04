TOURNOIS GRAND EST Montbronn Montbronn Catégories d’évènement: Montbronn

Montbronn Moselle Montbronn Tournois de football jeunes

18 et 19 Juin U9 – 31 équipes

25 et 26 juin U13 et U11 – 50 équipes

830 footballeurs sur le terrain avec les éducateurs les parents les supporters 2000 personnes.

Une Marraine Romane Munich gardienne de l’équipe de France Féminine. +33 6 88 38 39 42 non

