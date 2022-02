Tournois e-sport – Armacup Versailles 2022 Hôtel de Ville Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Hôtel de Ville, le samedi 5 mars à 12:30

Deux tournois, FIFA 22 et Super Smash Bros Ultimate, seront organisés avec plus de 1500€ de gain à la clé. De nombreuses animations viendront compléter cette journée avec notamment Just Dance et d’autres jeux en freeplay comme Super Mario Kart ou Teamfight Tactics.

Préinscriptions en ligne.

Après le succès des derniers tournois e-sport, #Versailles réitère l’expérience et propose une nouvelle journée autour des jeux vidéo, en collaboration avec ArmaTeam. Hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

