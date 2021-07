Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet TOURNOIS D’ÉTÉ DE TENNIS DE TABLE Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

TOURNOIS D'ÉTÉ DE TENNIS DE TABLE 2021-07-16 18:30:00 – 2021-08-13 avenue de Prieux Complexe sportif Guy Aubry

Pornichet Loire-Atlantique Pornichet Venez participer aux tournois d’été du tennis de table proposés par le Tennis de table de la Côte d’Amour Infos pratiques : 18h30 – Complexe sportif Guy Aubry.(avenue de Prieux , derrière la caserne des pompiers) – Tout public à partir de 8 ans – Tarif : 5 euros (avec une boisson)

+33 6 03 34 28 41

Lieu Pornichet Adresse avenue de Prieux Complexe sportif Guy Aubry Ville Pornichet