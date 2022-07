Tournois d’été de tennis de table Biarritz, 26 août 2022, Biarritz.

Tournois d’été de tennis de table

16 avenue d’Etienne Salle Dagorette Biarritz Pyrénées-Atlantiques Salle Dagorette 16 avenue d’Etienne

2022-08-26 20:30:00 – 2022-08-26

Salle Dagorette 16 avenue d’Etienne

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Tous les Vendredis de Juillet et Août, les Goélands de Biarritz organisent des tournois d’été ouverts aux joueurs licenciés et au public loisir, adultes et enfants.

Inscriptions (5 euros avec 1 boisson offerte) jusqu’à 20 h. Début du tournoi: 20h30. Récompenses aux meilleurs

Tous les Vendredis de Juillet et Août, les Goélands de Biarritz organisent des tournois d’été ouverts aux joueurs licenciés et au public loisir, adultes et enfants.

Inscriptions (5 euros avec 1 boisson offerte) jusqu’à 20 h. Début du tournoi: 20h30. Récompenses aux meilleurs

+33 5 59 70 08 10

Tous les Vendredis de Juillet et Août, les Goélands de Biarritz organisent des tournois d’été ouverts aux joueurs licenciés et au public loisir, adultes et enfants.

Inscriptions (5 euros avec 1 boisson offerte) jusqu’à 20 h. Début du tournoi: 20h30. Récompenses aux meilleurs

Les Goélands Biarritz

Salle Dagorette 16 avenue d’Etienne Biarritz

dernière mise à jour : 2022-07-12 par