Tournois des vieux ballons Biganos

Biganos

Tournois des vieux ballons Biganos, 18 juin 2022, Biganos. Tournois des vieux ballons Salle des sports Robert Paul Rue Pierre de Coubertin Biganos

2022-06-18 13:00:00 – 2022-06-18 20:00:00 Salle des sports Robert Paul Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Organisé par l’association Biganos Basket Club Manifestation sportive de 13h à 18h et festive des 20h

inscrivez votre équipe Soirée dansante avec « Star Animation »

réserver vos repas places limitées

Auprès de :Sandra 06 62 59 42 89 Erika 06 22 14 23

ou encore biganosbasketclub@gmail.com

Vous pouvez payer ou réserver vos repas directement via ce lien : https://www.helloasso.com/…/repas-tournoi-des-vieux… Possibilité de régler aussi sur place le soir de l'événement

Salle des sports Robert Paul Rue Pierre de Coubertin Biganos

