Tournois de Volley de plage Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Tournois de Volley de plage Saint-Cast-le-Guildo, 13 août 2022, Saint-Cast-le-Guildo. Tournois de Volley de plage

Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor

2022-08-13 13:30:00 – 2022-08-13 Saint-Cast-le-Guildo

Côtes d’Armor Tournois 3 x 3 de volley de plage. Inscriptions à 13h30 sur la grande plage côté Mielles.

Début du tournoi à 14h. Organisé par le volley ball de Plancoet vbplancoet22@hotmail.com http://www.facebook.com/Plancoetvolley Tournois 3 x 3 de volley de plage. Inscriptions à 13h30 sur la grande plage côté Mielles.

Début du tournoi à 14h. Organisé par le volley ball de Plancoet Saint-Cast-le-Guildo

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Autres Lieu Saint-Cast-le-Guildo Adresse Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Ville Saint-Cast-le-Guildo lieuville Saint-Cast-le-Guildo Departement Côtes d’Armor

Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cast-le-guildo/

Tournois de Volley de plage Saint-Cast-le-Guildo 2022-08-13 was last modified: by Tournois de Volley de plage Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 13 août 2022 Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor