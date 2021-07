Plouescat Plouescat Finistère, Plouescat Tournois de tennis Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Tournois de tennis Plouescat, 31 août 2021-31 août 2021, Plouescat. Tournois de tennis 2021-08-31 – 2021-08-31

Plouescat Finistère Chaque mardi après-midi de juillet et août, tournoi ouvert à tous (inscription jusqu’au mardi midi). +33 6 88 58 41 74 Chaque mardi après-midi de juillet et août, tournoi ouvert à tous (inscription jusqu’au mardi midi). dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouescat Adresse Ville Plouescat lieuville 48.65835#-4.2136