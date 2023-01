Tournois de Tennis Open Barneville-Carteret, 4 août 2023, Barneville-Carteret .

Tournois de Tennis Open

4 Rue Gilbert Marot Barneville-Carteret Manche

2023-08-04 09:00:00 09:00:00 – 2023-08-14 20:00:00 20:00:00

Barneville-Carteret

Manche

Tournoi de Tennis OPEN homologué au complexe de Carteret.

Inscriptions en simple senior et senior plus, ainsi qu’en doubles messieurs, doubles dames et doubles mixtes.

Finales le 14 Août.

Juge-Arbitre : Alain THIEBOT.

Surface : Green Set.

tennisclub.barnevillecarteret@gmail.com +33 2 33 04 90 16 https://www.facebook.com/tennisclubdebarnevillecarteret/

Barneville-Carteret

dernière mise à jour : 2023-01-12 par