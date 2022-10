Tournois de tennis multi chances Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Tournois de tennis multi chances Saint-Vincent-de-Tyrosse, 28 octobre 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Tournois de tennis multi chances

26 voie romaine Complexe Marie Aphatie Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Complexe Marie Aphatie 26 voie romaine

2022-10-28 – 2022-11-01

Complexe Marie Aphatie 26 voie romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes Compétition de tennis ouvert à tous.

Tarifs : compétiteurs 20€ // spectateurs gratuit Compétition de tennis ouvert à tous.

Tarifs : compétiteurs 20€ // spectateurs gratuit +33 7 85 19 14 98 Tennis Club Tyrosse

Complexe Marie Aphatie 26 voie romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Complexe Marie Aphatie 26 voie romaine Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Complexe Marie Aphatie 26 voie romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Departement Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-de-tyrosse/

Tournois de tennis multi chances Saint-Vincent-de-Tyrosse 2022-10-28 was last modified: by Tournois de tennis multi chances Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 28 octobre 2022 26 voie romaine Complexe Marie Aphatie Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes