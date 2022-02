Tournois de tennis de table Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

Le Blanc

Tournois de tennis de table Le Blanc, 19 février 2022, Le Blanc.

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-19 20:00:00

Le Blanc Indre Au programme:

Le 19 février: individuels Corpos Régionaux,

Le 1er mai: coupe nationale vétérans – niveau régional,

Le 4 juin: Tournoi des Copains,

Une nouvelle saison de compétition s'annonce coupe et tournoi au programme. +33 6 70 59 44 01

Le Blanc

