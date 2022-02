Tournois de tennis au Tennis Club de Touques Côte Fleurie Touques Touques Catégories d’évènement: Calvados

Touques

Tournois de tennis au Tennis Club de Touques Côte Fleurie Touques, 9 mars 2022, Touques. Tournois de tennis au Tennis Club de Touques Côte Fleurie Tennis Club de Touques Côte Fleurie Rue du Général de Gaulle Touques

2022-03-09 14:00:00 – 2022-03-09 17:00:00 Tennis Club de Touques Côte Fleurie Rue du Général de Gaulle

Touques Calvados Touques 9 mars : Tournoi Galaxie Rouge

16 mars : Tournoi Galaxie Orange

23 et 24 avril : Tournoi de Double surprise « Stéphane Paisant »

27 avril : Tournoi Galaxie Orange / Championnats paréquipe Jeunes

28 mai au 12 juin : Tournoi Open Sénior

11 juin : Tournoi Galaxie Rouge

2 juillet : Tournoi multi-chances 11/12 ans

30 juillet : Tournoi de double surprise

12 au 20 août : Tournoi Open Jeunes

27 août : Tournoi de double surprise Les tournois double surprise sont ouverts à tous; Finale le soir même.

Les autres tournois sont homologués selon les classifications indiquées. 9 mars : Tournoi Galaxie Rouge

16 mars : Tournoi Galaxie Orange

23 et 24 avril : Tournoi de Double surprise « Stéphane Paisant »

27 avril : Tournoi Galaxie Orange / Championnats paréquipe Jeunes

28 mai au 12 juin : Tournoi Open Sénior

11 juin :… tctouques@outlook.fr +33 2 31 88 37 67 http://tctouqes.fr/ 9 mars : Tournoi Galaxie Rouge

16 mars : Tournoi Galaxie Orange

23 et 24 avril : Tournoi de Double surprise « Stéphane Paisant »

27 avril : Tournoi Galaxie Orange / Championnats paréquipe Jeunes

28 mai au 12 juin : Tournoi Open Sénior

11 juin : Tournoi Galaxie Rouge

2 juillet : Tournoi multi-chances 11/12 ans

30 juillet : Tournoi de double surprise

12 au 20 août : Tournoi Open Jeunes

27 août : Tournoi de double surprise Les tournois double surprise sont ouverts à tous; Finale le soir même.

Les autres tournois sont homologués selon les classifications indiquées. Tennis Club de Touques Côte Fleurie Rue du Général de Gaulle Touques

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Touques Autres Lieu Touques Adresse Tennis Club de Touques Côte Fleurie Rue du Général de Gaulle Ville Touques lieuville Tennis Club de Touques Côte Fleurie Rue du Général de Gaulle Touques Departement Calvados

Touques Touques Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/touques/

Tournois de tennis au Tennis Club de Touques Côte Fleurie Touques 2022-03-09 was last modified: by Tournois de tennis au Tennis Club de Touques Côte Fleurie Touques Touques 9 mars 2022 Calvados Touques

Touques Calvados