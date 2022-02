Tournois de tennis au Tennis Club de Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer Calvados 30 juin au 9 Juillet : tournoi d’été jeunes 16 juillet : tournoi niveau vert (pas avant 9 ans, terrain de 24 m dans le sens de la longueur, filet traditionnel , balle intermédiaire).

Matchs : 2 matchs en même temps en alternance pt par pt. 1er à 4 jeux. Point décisif à 40A. Jeu décisif à 3/3. 20 juillet : tournoi niveau orange (pas avant 7 ans, terrain de 18 m dans le sens de la longueur, filet à 0,80 m, balle orange).

Matchs : 1er à 2 jeux. Point décisif à 40A. Jeu décisif à 1/1. 20mn maxi. 11 au 20 août : Hommes & Femmes Open & Seniors + 30 juin au 9 Juillet : tournoi d’été jeunes 16 juillet : tournoi niveau vert (pas avant 9 ans, terrain de 24 m dans le sens de la longueur, filet traditionnel , balle intermédiaire).

