Châtelaudren-Plouagat 22170 1er tournoi de sixte organisé par le FCPCL.

Ouverture du site à 16h, début du tournoi à 17h. Pré-inscriptions uniquement par mail avant le 17 juin. Limité à 32 équipes. 1er lot 450€, 2e lot 200 €, 3e lot 100 €, 4e lot 50 €.

Buvette et petite restauration sur place. tournoi.sixte.fcpcl@gmail.com http://fcpcl.fr/ 1er tournoi de sixte organisé par le FCPCL.

