Saint-Malo

Tournois de plage Saint-Malo, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Malo. Tournois de plage 2021-07-07 – 2021-07-07 Plage de Rochebonne Digue de Rochebonne

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Tournois de plages organisés durant l’été. Deux sports proposés : – Foot de plage le 7 juillet, 5 et 20 aout

Equipes de 5 joueurs formées en fonction de l’âge.

– 7/10 ans

– 11/14 ans

– 15/17 ans – Volley de plage le 23 juillet, 6 et 20 aout

Equipes de 3 joueurs formées en fonction de l’âge.

– 8/13 ans

