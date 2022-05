Tournois de Pétanque

Tournois de Pétanque, 5 août 2022, . Tournois de Pétanque

2022-08-05 – 2022-08-05 Tournois de Pétanque et goûter de 14h à 17h.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans. Rendez-vous au PAIJ.

Attention : remplir un dossier d’inscription à l’avance (carnet de santé, attestation CAF, test d’aisance aquatique pour les activités nautiques) Tournois de Pétanque et goûter de 14h à 17h.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans. Rendez-vous au PAIJ.

Attention : remplir un dossier d’inscription à l’avance (carnet de santé, attestation CAF, test d’aisance aquatique pour les activités nautiques) Tournois de Pétanque et goûter de 14h à 17h.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans. Rendez-vous au PAIJ.

Attention : remplir un dossier d’inscription à l’avance (carnet de santé, attestation CAF, test d’aisance aquatique pour les activités nautiques) pixabay dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville