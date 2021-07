Tournois de palets à Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, 1 août 2021, Bazouges-la-Pérouse.

Tournois de palets à Bazouges-la-Pérouse 2021-08-01 14:00:00 – 2021-08-01 16:00:00

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse

Le Baz’Art Café vous invite à un tournois de palets en doublette.

Si possible, merci d’apporter vos propres palets et planches.

Respect des gestes barrières, port du masque obligatoire.

Entrée gratuite et réservation conseillée.

+33 7 49 90 63 53

