Tournois de l’Ascension Football en semi-nocturne avec l’ASSJ Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Tournois de l’Ascension Football en semi-nocturne avec l’ASSJ Saint-Junien, 25 mai 2022, Saint-Junien. Tournois de l’Ascension Football en semi-nocturne avec l’ASSJ Saint-Junien

2022-05-25 – 2022-05-28

Haute-Vienne Saint-Junien Pour tous renseignements et inscriptions contactez : nChristine Royannez 06 22 80 32 18 nFlorence Allegros 06 17 33 90 04 nBuvette et petite restauration. L’AS Saint-Junien football organise ses traditionnels tournois de l’ascension en semi-nocturne. n– tournois et en semi nocturne. n– tournoi et tournoi / en semi nocturne. n– tournoi en semi nocturne. n– tournois et en semi nocturne. Pour tous renseignements et inscriptions contactez : nChristine Royannez 06 22 80 32 18 nFlorence Allegros 06 17 33 90 04 nBuvette et petite restauration. Saint-Junien

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Adresse Ville Saint-Junien lieuville Saint-Junien

Tournois de l’Ascension Football en semi-nocturne avec l’ASSJ Saint-Junien 2022-05-25 was last modified: by Tournois de l’Ascension Football en semi-nocturne avec l’ASSJ Saint-Junien Saint-Junien 25 mai 2022

Saint-Junien