TOURNOIS DE JOUTES EN CHARIOTS Balaruc-les-Bains, 12 août 2021, Balaruc-les-Bains.

TOURNOIS DE JOUTES EN CHARIOTS 2021-08-12 18:00:00 – 2021-08-12

Balaruc-les-Bains Hérault

Deux barques lourdes, l’une dite « la rouge », l’autre dite « la bleue », sont propulsées par huit à dix rameurs et guidées par deux barreurs, les « timoniers patrons ».

Les compétiteurs appelés « jouteurs » sont positionnés sur une plate-forme se situant à près de trois mètres de l’eau, à l’extrémité de chaque barque. Cette plate-forme porte le nom de tintaine. Sur la partie basse de la tintaine, se tiennent les jouteurs des prochaines joutes.

Les deux barques font alors face, se propulsant l’une vers l’autre, jusqu’à l’impact final. Au moment de l’assaut, les deux bateaux se frôlent par la droite pour permettre aux jouteurs de réaliser “la passe”. Munis de leur lance et du pavois, l’objectif du jouteur est de faire tomber son adversaire à la baille. Le vainqueur est celui qui reste en place sur la tintaine après la passe.

Un jouteur en position est en fente-avant. Il n’y a pas de position de grand écart en joutes languedociennes. C’est une joute en force, d’autant que le jouteur porte un (très) lourd pavois (bouclier) de 70 cm de haut pour 40 cm de largeur et une lance de 2,80 m de l’autre main. Avant 1920, les pavois étaient encore plus grands (20 cm de hauteur en plus) et plus lourds.

Une tenue intégralement blanche est obligatoire pour tous jouteurs, ainsi que le port des chaussettes (blanches).

La musique est omniprésente à l’occasion de joutes Languedociennes. Une pena est toujours chargée de ponctuer les exploits des jouteurs, tandis que les rameurs ont droit à deux musiciens embarqués, un haubois traditionnel du languedoc et un tambour (appelé tambornet), assis à la proue de chaque barque. Ils donnent la cadence aux rameurs.

Tournoi de Joutes Languedociennes EN CHARIOT!

+33 4 67 46 81 00

