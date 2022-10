Tournois de jeux vidéos Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistre

Plouescat

Tournois de jeux vidéos

2022-10-25

Médiathèque L'Atelier
14, Place du Dauphin
Plouescat
Finistre

2022-10-25 – 2022-10-25

Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin

Plouescat

Finistre Deux salles, deux ambiances pour une après-midi de battles : Just Dance côté grande salle et Mario Kart côté médiathèque. Chaque jeu peut se jouer à quatre, alors constituez votre équipe! +33 2 98 69 88 81 Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin Plouescat

