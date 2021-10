Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Tournois de jeux vidéo : Mario Kart 8 – Samedi 30 octobre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Tournois de jeux vidéo : Mario Kart 8 – Samedi 30 octobre Médiathèque Georges Wolinski, 30 octobre 2021, Fenouillet. Tournois de jeux vidéo : Mario Kart 8 – Samedi 30 octobre

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 30 octobre à 14:30

La médiathèque départementale organise, pour la première fois, un tournoi de jeux vidéo. Que vous soyez novices ou experts, venez nombreux vous affronter à Mario Kart 8 sur Nintendo Switch. Un premier round aura lieu dans votre médiathèque à Fenouillet. Le gagnant de cette première manche sera invité à la médiathèque départementale à Labège le 6 novembre pour affronter les autres champions des communes voisines. Des animations seront organisées sur place en parallèle du tournoi.

Sur inscription

Novices ou experts Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet