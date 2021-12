Locquirec Locquirec Finistère, Locquirec Tournois de fléchettes Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Tournois de fléchettes Locquirec, 21 décembre 2021, Locquirec. Tournois de fléchettes Place du Moulin de la Rive Bar/café Millin Locquirec

2021-12-21 17:00:00 – 2021-12-21 20:00:00 Place du Moulin de la Rive Bar/café Millin

Locquirec Finistère Tournois de fléchettes individuels

Par équipe de 2

Inscription au millin.locquirec@gmail.com (places limitées, 1 verre offert avec l’inscription) Tournois de fléchettes individuels

Par équipe de 2

Inscription au millin.locquirec@gmail.com (places limitées, 1 verre offert avec l’inscription) Place du Moulin de la Rive Bar/café Millin Locquirec

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquirec Autres Lieu Locquirec Adresse Place du Moulin de la Rive Bar/café Millin Ville Locquirec lieuville Place du Moulin de la Rive Bar/café Millin Locquirec