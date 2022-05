Tournois de district n°6 Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Compétition de district ouvert à tous de tous âges valides ou invalides entièrement gratuite. Repas et buvette sur place

entrée libre gratuite mais sur inscription

Compétition officielle et découverte ouvert à tous Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré Vienne

